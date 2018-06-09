В Крымском районе нашли потерявшегося в лесу подростка

В Крымском районе 9 июня нашли 12-летнего Никиту Покрышко, который ранее пропал во время соревнований по спортивному ориентированию

В поисковых работах были задействованы более 350 человек. Планируется, что после получения разрешения медиков с учетом состояния здоровья с подростком побеседуют следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители намерены выяснить причины и условия, способствовавшие исчезновению мальчика.

Как сообщали Юга.ру, пропавшего подростка искали в Крымском районе с вечера 8 июня. Никита Покрышко приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь «Патриот Кубани» вместе с тренером и группой детей из кружка спортивного ориентирования.