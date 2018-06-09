В Крымском районе во время соревнований по ориентированию пропал подросток

В Крымском районе разыскивают 12-летнего Никиту Покрышко, который пропал в лесу

Сообщение о том, что пропал подросток, поступило вправоохранителям 8 июня.

По предварительным данным, он приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь «Патриот Кубани» вместе с тренером и группой детей из кружка спортивного ориентирования. Они должны были принять участие в спортивных соревнованиях. Около 18:00 8 июня у участников начался тренировочный забег. Имея при себе карту и компас, подросток вместе с остальными детьми отправился в лес для забега вокруг лагеря по периметру 200 метров. Однако Покрышко потерялся в лесу. Сейчас его местонахождение не установлено, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На месте работают следователи и криминалисты. Проводится доследственная проверка. К поиску подключили сотрудников МЧС, МВД, представителей власти, казаки, волонтеров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На вид пропавшему 11-13 лет. Он среднего телосложения, рост — 120 см, лицо круглое, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой, прямые светло-русые волосы. У подростка имеются свежие ссадины на локте правой руки и коленях. Никита Покрышко был в спортивной серой кофте, синих штанах, бейсболке защитного цвета.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят звонить по телефонам: 8 (86131) 213-72 или 8 (988) 330-91-12, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.