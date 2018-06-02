ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную заставку, которая будет сопровождать телевизионные трансляции матчей ЧМ-2018, который скоро стартует в России

Создатели ролика вдохновлялись знаменитыми яйцами Фаберже — ювелирными изделиями, созданными Карлом Фаберже для российской императорской семьи Романовых.

«Мы интерпретировали красоту императорских яйц Фаберже в богато детализированный и украшенный драгоценностями футбол, каждая панель индивидуальна и содержит элементы, представляющие богатство русской культуры. В сердце каждой панели — драгоценный камень, в котором хранится архив каждой страны, выигравшей Чемпионат мира по футболу — Бразилии, Уругвая, Англии, Италии, Аргентины, Франции, Испании и Германии», — говорится в описании ролика.

В ролике мелькают достопримечательности и символы городов-хозяев мундиаля — разводные мосты Петербурга, столичный Собор Василия Блаженного, скульптура «Родина-мать» в Волгограде, ракета-носитель «Союз» в Самаре и дом Севастьянова в Екатеринбурге, образ казанского дракона Зиланта и другие.

В концовке видео становится понятно, что эти панели изображены на поверхности драгоценного яйца, выполненного в виде футбольного мяча. На нем выгравированы названия всех городов-организаторов турнира, а внутри — трофей ЧМ.