Би-би-си выпустила промо ЧМ-2018 под романс «Очи черные»: Марадона, Месси, Роналду и советский ткацкий станок

Телекомпания BBC Sport представил проморолик чемпионата мира по футболу, который скоро начнется в России

В качестве саундтрека использован романс «Очи черные» в исполнении Лондонского симфонического оркестра и британского вокалиста сэра Джона Томлинсона.

В ролике под с помощью ткацкого станка воссоздают основные моменты из истории футбола и знаменитых игроков. Среди них — один из лучших голов в истории футбола в исполнении Диего Марадоны, празднование Роже Милла у углового флага на ЧМ-1990, гол Зинедина Зидана в финальном матче турнира 1998 года в ворота сборной Бразилии.

Позже видео переходит к спортсменам и командам, которые сыграют на предстоящем турнире в России — в образе викингов предстает сборная Исландии, затем в кадре — египетский форвард Мохаммед Салах — лучший бомбардир чемпионата Англии в составе «Ливерпуля». В конце авторы ролика сталкивают лбами двух главных звезд мирового футбола: Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Также в конце ролика, выдержанного в советской стилистике, в кадре появляется храм Василия Блаженного, сообщает Афиша.Daily.