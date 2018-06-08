В Майкопе устроят День кваса и лимонада

В Майкопе 9 июня в стиле русской ярмарки проведут День кваса и лимонада

Праздник начнется в 16:00 в горпарке столицы Адыгеи. Всех участников будут бесплатно угощать квасом и лимонадом. При этом производители напитков проведут народную пресс-конференцию и ответят на вопросы потребителей.

На празднике выступят творческие коллективы города и республики, а также фолк-группа «Кружева» из Краснодара. Для взрослых и детей устроят народные забавы и конкурсы с призами и подарками.

Всех горожан приглашают присоединиться к народному флешмобу и прийти на праздник, используя любой элемент национального костюма — например, кокошник, лапти, косоворотку, шаровары.

Организатором праздника выступил Пивоваренный завод «Майкопский».