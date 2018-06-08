В Сочи к ЧМ-2018 в автобусах пригородных маршрутов установили терминалы

Краснодарский край

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В Сочи в автобусах трех пригородных маршрутов установили терминалы бесконтактной оплаты

Проезд в автобусах № 125, 125с и 135 можно будет оплатить не только наличными, но и банковской картой, а также при помощи гаджетов, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Нововведение приурочено чемпионату мира по футболу, безналичная оплата внедрена на маршрутах спортивных соревнований.

Все пассажиры, имеющие паспорт болельщика и билет на футбол, в день матча смогут бесплатно добраться до Олимпийского парка на общественном транспорте, автобусах-шаттлах и электропоездах.

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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах, в том числе в Сочи.

Общественный транспорт Сочи

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