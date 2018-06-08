В Сочи к ЧМ-2018 в автобусах пригородных маршрутов установили терминалы

В Сочи в автобусах трех пригородных маршрутов установили терминалы бесконтактной оплаты

Проезд в автобусах № 125, 125с и 135 можно будет оплатить не только наличными, но и банковской картой, а также при помощи гаджетов, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Нововведение приурочено чемпионату мира по футболу, безналичная оплата внедрена на маршрутах спортивных соревнований.

Все пассажиры, имеющие паспорт болельщика и билет на футбол, в день матча смогут бесплатно добраться до Олимпийского парка на общественном транспорте, автобусах-шаттлах и электропоездах.