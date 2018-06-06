В Сочи открыли два контрольных пункта для въезда автобусов во время ЧМ-2018

На въезде в Сочи начали работу два контрольных пункта по организации въезда автобусов, которые будут действовать в период проведения чемпионата мира по футболу

Один пункт расположен на 80-м км — перед поселком Магри, второй — на 212-м км, рядом с КПП «Веселое — Псоу» на границе с Абхазией.

«Здесь будут проводить проверки пассажирского транспорта, взъезжающего в город — организатор матчей чемпионата. В дополнение к этим двум пунктам досмотра начнет работу нестационарный пост ГИБДД на 10-м км этой же дороги федерального значения в черте поселка Лермонтово Туапсинского района», — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ограничение движения неаккредитованного транспорта, в том числе автобусов, будет действовать в дни матчей на территории, прилегающей к Олимпийскому парку, и в центре города — в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля включительно.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.