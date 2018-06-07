ФИФА выставит на продажу 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

Более 100 тыс. билетов на ЧМ-2018 будут выставлены на продажу 8 июня, сообщила Международная федерация футбола

В ФИФА пояснили, что ранее эти билеты были зарезервированы для различных клиентских групп организации, но усилия федерации «направлены на то, чтобы большая часть билетов была распределена непосредственно футбольным болельщикам».

Билеты поступят в продажу 8 июня в 23:00 по московском времени, их можно будет купить на сайте fifa.com/tickets. Доступны будут билеты на все матчи, в том числе билеты четвертой категории, предназначенные только для жителей РФ.