ФИФА выставит на продажу 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018
Более 100 тыс. билетов на ЧМ-2018 будут выставлены на продажу 8 июня, сообщила Международная федерация футбола
В ФИФА пояснили, что ранее эти билеты были зарезервированы для различных клиентских групп организации, но усилия федерации «направлены на то, чтобы большая часть билетов была распределена непосредственно футбольным болельщикам».
Билеты поступят в продажу 8 июня в 23:00 по московском времени, их можно будет купить на сайте fifa.com/tickets. Доступны будут билеты на все матчи, в том числе билеты четвертой категории, предназначенные только для жителей РФ.
По данным ФИФА, на матчи ЧМ уже продано около 2,4 млн билетов. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (871 тыс. 797 билетов). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (более 88,8 тысяч), Бразилия (72,5), Колумбия (65,2), Германия (62,5), Мексика (60,3), Аргентина (54), Перу (43,5), Китай (40,2), Австралия (36,3) и Англия (32,3). 54% билетов распределено болельщикам из-за рубежа.
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Продажи билетов продолжаются до 15 июля.
Как сообщали Юга.ру, мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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