ФИФА выставит на продажу 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

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Более 100 тыс. билетов на ЧМ-2018 будут выставлены на продажу 8 июня, сообщила Международная федерация футбола

В ФИФА пояснили, что ранее эти билеты были зарезервированы для различных клиентских групп организации, но усилия федерации «направлены на то, чтобы большая часть билетов была распределена непосредственно футбольным болельщикам».

Билеты поступят в продажу 8 июня в 23:00 по московском времени, их можно будет купить на сайте fifa.com/tickets. Доступны будут билеты на все матчи, в том числе билеты четвертой категории, предназначенные только для жителей РФ.

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По данным ФИФА, на матчи ЧМ уже продано около 2,4 млн билетов. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (871 тыс. 797 билетов). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (более 88,8 тысяч), Бразилия (72,5), Колумбия (65,2), Германия (62,5), Мексика (60,3), Аргентина (54), Перу (43,5), Китай (40,2), Австралия (36,3) и Англия (32,3). 54% билетов распределено болельщикам из-за рубежа.

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Продажи билетов продолжаются до 15 июля.

Как сообщали Юга.ру, мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

Футбол ЧМ-2018

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