Перекупщики рассказали о причастности РФС к спекуляции билетами на ЧМ

Брокеры рассказали о способах получения спекулянтами билетов на ЧМ-2018, среди которых — связи в Российском футбольном союзе (РФС)

Так, профессиональный билетный брокер Иван рассказал РБК, что спекулянты используют два основных способа получения билетов для перепродажи: официальный, через билетный сайт FIFA на общих основаниях, и неофициальный — через знакомства. По его словам, у российских брокеров «налажены связи, в частности с людьми из Российского футбольного союза».

Другой билетный брокер, Максим из Москвы, подтвердил изданию, что канал получения билетов через РФС действительно существует. При этом он отметил, что число билетов, которые перекупщики могли достать по этой линии, было «крайне ограниченно».

Источник в оргкомитете ЧМ-2018 уточнил, что национальные федерации получают билеты по квотам, предусмотренным для гостей ФИФА и коммерческих партнеров организаторов чемпионата.

В пресс-службе РФС не смогли назвать точное число билетов на матчи ЧМ, которое было выделено организации от ФИФА. При этом представитель РФС выразил уверенность, что «ФИФА и правоохранительные органы принимают все меры для того, чтобы законодательство, запрещающее перепродажу билетов на матчи ЧМ, четко соблюдалось».

По подсчетам аналитиков онлайн-платформы Eticket4, на вторичном рынке оказалось 5–7% билетов, выпущенных к ЧМ-2018, что составляет минимум 140 тыс. билетов общей стоимостью около $22 млн. Учитывая средний размер наценки в 200%, это позволит спекулянтам совокупно заработать по меньшей мере $40 млн (2,5 млрд рублей).

При этом аналитики отмечают значительное снижение предложения на вторичном рынке по сравнению с периодом проведения Кубка Конфедераций — 2017. Они связывают это связано с мерами ФИФА по отслеживанию нелегальных сайтов по продаже билетов, а также сложность покупки для всех без исключения, в том числе для профессиональных участников вторичного рынка.

Сейчас на сайтах, специализирующихся на перепродаже билетов, осталось менее 1% от поступивших в продажу. За месяц до начала мундиаля на большинство игр было доступно порядка 3% билетов.

Напомним, в январе Госдума приняла поправки в КоАП, предусматривающие наказание до 1 млн рублей штрафа за перепродажу билетов и их подделку.