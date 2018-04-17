Житель Адыгеи украл у знакомого оргтехнику для криптовалюты

Адыгея

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Полицейские Адыгеи раскрыли кражу оргтехники, совершенную 56-летним местным жителем

Установлено, что мужчина, который ранее неоднократно был судим, украл у своего приятеля специализированное оборудование, предназначенное для работы с криптовалютой. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

«Сразу после кражи мужчина покинул Адыгею и скрывался на территории Ставропольского края, где продал оргтехнику. После задержания его доставили в республику. В ходе допросов подозреваемый сознался в преступлении», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

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Технику изъяли и вернули законному хозяину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Теучежский районный суд.

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