Житель Адыгеи украл у знакомого оргтехнику для криптовалюты

Полицейские Адыгеи раскрыли кражу оргтехники, совершенную 56-летним местным жителем

Установлено, что мужчина, который ранее неоднократно был судим, украл у своего приятеля специализированное оборудование, предназначенное для работы с криптовалютой. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

«Сразу после кражи мужчина покинул Адыгею и скрывался на территории Ставропольского края, где продал оргтехнику. После задержания его доставили в республику. В ходе допросов подозреваемый сознался в преступлении», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.