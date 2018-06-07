Беженцы из Донбасса, живущие в Ростовской области, пожаловались Путину на проблемы с гражданством

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Люди, живущие в Батайске Ростовской области, обратились на прямую линию президента России с просьбой упростить получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР

Беженцы из Донецка и Луганска пожаловались на «закон о 90 днях». От них требуется каждые 90 дней выезжать на родину, но по ряду причин они не могут вернуться в ДНР и ЛНР. Поэтому им не удается получить необходимые документы для того, чтобы устроиться на работу. 

Они попросили Владимира Путина упростить получение российского гражданства.

«Мне неловко слышать, что до сих пор существуют проблемы с трудоустройством. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были разрешены. Нужна либерализация процесса получения российского гражданства», — сказал Путин.

Президент отметил, что «будущее у русского и украинского народов общее».

Он также дал поручение решить проблему людей министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

В ходе прямой линии Путин сделал ряд других заявлений: он сказал, что проезд по Крымскому мосту будет бесплатным, пообещал решить проблемы пострадавших граждан — участников долевого строительства и отметил, что Россия пока не собирается выводить войска из Сирии.

Беженцы Владимир Путин Ростов-на-Дону
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