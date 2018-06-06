ФИФА запретила выступление Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове из-за ее песен на военную тематику

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Об отмене выступления сообщил ряд СМИ, информацию подтвердил источник Юга.ру в оргкомитете «Ростов-2018».

Как пишет Life, певица получила уведомление от представителей ФИФА. В нем отмечается, что организацию беспокоит возможное негативное внимание со стороны СМИ — а частности, речь идет о песнях Чичериной на военную тематику. В ФИФА подчеркнули, что любые варианты подобных выступлений запрещены.

Директор певицы рассказал «Комсомольской правде», что письмо пришло за неделю до ЧМ, хотя ее выступление было согласовано еще несколько недель назад. В качестве причины было названо «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами». При этом певице не разрешили исполнить даже нейтральные песни, так как она «связана с войной».

По словам директора, в письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой». Также в письме была отметка, запрещающая его распространение и оглашение.