Стали известны исполнители, которые выступят на фестивале болельщиков в Ростове

На фестивале болельщиков в Ростове во время ЧМ выступят российские и зарубежные звезды, в их числе — Юлия Чичерина, IOWA, «Каста» и другие

«Фестиваль болельщиков будет работать весь чемпионат. Но есть такие дни, на которых сделаем акцент: это 14 июня (первый день работы фестиваля), 17 июня — первый матч в Ростове и, конечно, финал чемпионата — 15 июля. Программа будет сбалансированная, не только трансляции матчей, но и выступление российских и зарубежных звезд», — рассказал журналистам руководитель дирекции «Ростов-2018» по подготовке и проведения Чемпионата мира Павел Гавриков.



Гавриков отметил, что на сцене выступят группа «Каста», IOWA, Чичерина, Анита Цой, группа «Градусы», «Смысловые галлюцинации» и Вадим Самойлов с песнями группы «Агата Кристи». Среди зарубежных исполнителей — группа Zdob si Zdub и Matisse&Sadko, а также артисты из Бразилии и Швейцарии.

Также будут играть региональные коллективы, среди них — оркестр им. Кима Назаретова. Ведущие фестиваля — Дмитрий Дибров, Оскар Кучера и Виктория Лопырева.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).