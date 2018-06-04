Во время ЧМ по футболу в Ростове выступят 5 тыс. артистов

Во время ЧМ-2018 по футболу в Ростове выступят 5 тыс. артистов из 150 творческих коллективов

Как сообщили в пресс-службе администрации города, во время ЧМ будет восемь основных зон активности болельщиков. Площадка в переулке Соборном будет работать ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00. Время работы площадок в парке «Левобережный» и на набережной — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.

В парке «Левобережный» запланирована концертная программа, посвященная странам — участницам игр чемпионата в городе. В парке им. М. Горького состоится фестиваль Open Your Rostov-on-Don. В программе — киберфутбольный турнир «Дружба народов», занятия с тренерами ростовских студий фитнеса и йоги, выступление сборной команды чирлидеров Ростовской области и футбольных фристайлеров, концерты ростовских музыкальных групп, фестиваль кино и другое.

Как сообщали Юга.ру, во время фестиваля болельщиков, который пройдет с 14 июня по 15 июля, выступят российские и зарубежные звезды, в их числе — Юлия Чичерина, IOWA, «Каста» и другие.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).