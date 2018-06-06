Минтранс хочет создать зоны для велосипедистов на дорогах России

Министерство транспорта России предложило проект, который дает велосипедистам преимущество перед другими участниками движения

Проект постановления опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, на дорогах должны появиться «велосипедные зоны», где велосипедисты смогут свободно передвигаться по всей ширине проезжей части. Автомобилям будет запрещено парковаться ближе, чем в пяти метрах от таких велодорожек. Передвигаться в рамках «велосипедных зон» следует со скоростью не выше 20 километров в час.

Сейчас проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и антикоррупционная экспертиза.

В мае Юга.ру сообщали, что депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виталий Милонов потребовал, чтобы велосипедисты сдавали экзамен на знание правил дорожного движения.

Ранее Юга.ру писали о лондонской практике применения велосипедной инфраструктуры в городе и возможности ее использования в Краснодаре. О проблемах парковок для велосипедов в Краснодаре нам рассказал один из городских активистов.