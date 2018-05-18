В Госдуме предложили обязать велосипедистов сдавать тест на знание ПДД
Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виталий Милонов разработал ряд правил, призванных снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта
Соответствующий проект 18 мая отправили на имя главы Правительства России Дмитрия Медведева, передает RT.
Депутат предлагает ввести обязательную регистрацию на портале госуслуг для велосипедистов старше 14 лет. Прежде чем внести в реестр личные данные и идентификационный номер транспортного средства, велосипедисту предстоит пройти электронный тест на знание Правил дорожного движения.
Помимо этого, планируется обязать специализированные веломагазины выдавать покупателям памятки с информацией о ПДД и ответственности за несоблюдение правил.
Милонов отметил, что с ростом популярности велотранспорта увеличивается количество аварий, жертвами которых становятся велосипедисты.
«Чаще всего велосипедисты выезжают на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным переходам», — подчеркивает парламентарий.
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По мнению депутата, предложенные им меры приведут к снижению аварийности на дорогах, а благодаря внесению в реестр идентификационного номера велосипеда и персональных данных его владельца увеличится раскрываемость краж велосипедов.
Предполагается, что процедура регистрации будет безвозмездной, выдача номерных знаков для велотранспорта не предусмотрена.
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