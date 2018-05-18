В Госдуме предложили обязать велосипедистов сдавать тест на знание ПДД

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виталий Милонов разработал ряд правил, призванных снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта

Депутат предлагает ввести обязательную регистрацию на портале госуслуг для велосипедистов старше 14 лет. Прежде чем внести в реестр личные данные и идентификационный номер транспортного средства, велосипедисту предстоит пройти электронный тест на знание Правил дорожного движения.

Соответствующий проект 18 мая отправили на имя главы Правительства России Дмитрия Медведева, передает RT .

«Чаще всего велосипедисты выезжают на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным переходам», — подчеркивает парламентарий.

Милонов отметил, что с ростом популярности велотранспорта увеличивается количество аварий, жертвами которых становятся велосипедисты.

Помимо этого, планируется обязать специализированные веломагазины выдавать покупателям памятки с информацией о ПДД и ответственности за несоблюдение правил.

По мнению депутата, предложенные им меры приведут к снижению аварийности на дорогах, а благодаря внесению в реестр идентификационного номера велосипеда и персональных данных его владельца увеличится раскрываемость краж велосипедов.

Предполагается, что процедура регистрации будет безвозмездной, выдача номерных знаков для велотранспорта не предусмотрена.