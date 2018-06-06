ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Русского Национального Банка»

Центральный Банк России отозвал лицензию у «Русского Национального Банка» (РНБ). Банк аффилирован с предпринимателем Вадимом Варшавским, который владеет несколькими крупными донскими предприятиями

«Кредитование заемщиков привело к образованию на балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные сделки», — говорится в официальном сообщении ЦБ.

Согласно данным сервиса kartoteka.ru, совладелицей банка является супруга известного ростовского предпринимателя Вадима Варшавского Елена.

Как сообщали Юга.ру, 21 марта в Москве Варшавский был задержан. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Петрокоммерц».

РНБ был одним из кредиторов недостроенного ростовского отеля Hyatt, открытие которого перенесли на 2019 год.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс».