Экс-депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского задержали по подозрению в хищении
21 марта в Москве был задержан бывший депутат Госдумы от Ростовской области и крупный бизнесмен Вадим Варшавский. Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из лишенного лицензии банка «Петрокоммерц»
По данным МВД, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, лишенного лицензии в 2015 году.
«Данный акт устрашения является способом оказания давления в связи с рассмотрением гражданских споров с компанией «Мечел» по взысканию убытков», — сообщил адвокат Варашавского.
В прошлом году Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск подконтрольных Варшавскому компаний к структурам «Мечела» на сумму 12,7 млрд рублей. Однако это решение было оспорено.
Варшавский владеет активами в таких сферах, как металлургия («Эстар», РЭМЗ), сельхозпереработка (завод «ДонБиоТех»), пищевая индустрия (компания «Русская свинина»).
Вадим Варшавский был депутатом Госдумы от Ростовской области с 2005 по 2011 год. Он прошел в думу по спискам от «Единой России».
22 марта «Единая Россия» приостановила членство в партии Вадима Варшавского в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье «Мошенничество».
«Соответствующее решение было принято на заседании местного политсовета района Хамовники (г. Москва) в соответствии с Уставом Партии», — говорится в заявлении.
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