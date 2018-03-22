Экс-депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского задержали по подозрению в хищении

21 марта в Москве был задержан бывший депутат Госдумы от Ростовской области и крупный бизнесмен Вадим Варшавский. Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из лишенного лицензии банка «Петрокоммерц»

По данным МВД, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, лишенного лицензии в 2015 году.

«Данный акт устрашения является способом оказания давления в связи с рассмотрением гражданских споров с компанией «Мечел» по взысканию убытков», — сообщил адвокат Варашавского.

В прошлом году Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск подконтрольных Варшавскому компаний к структурам «Мечела» на сумму 12,7 млрд рублей. Однако это решение было оспорено.

Варшавский владеет активами в таких сферах, как металлургия («Эстар», РЭМЗ), сельхозпереработка (завод «ДонБиоТех»), пищевая индустрия (компания «Русская свинина»).

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы от Ростовской области с 2005 по 2011 год. Он прошел в думу по спискам от «Единой России».

22 марта «Единая Россия» приостановила членство в партии Вадима Варшавского в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье «Мошенничество».

«Соответствующее решение было принято на заседании местного политсовета района Хамовники (г. Москва) в соответствии с Уставом Партии», — говорится в заявлении.