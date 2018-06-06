В Ростовской области фура сбила 7‑летнего мальчика

В Новочеркасске фура сбила 7‑летнего мальчика, ребенок с травмами доставлен в больницу

По информации пресс-службы УГИБДД по области, водитель за рулем «МАНа» наехал задними колесами полуприцепа на ноги мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая в Батайске Lada Priora сбила девочку-первоклассницу и ее 27-летнюю мать. Ребенок погиб, женщину и 30-летнего водителя легковушки госпитализировали.