В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

В Батайске Ростовской области машина сбила женщину и девочку-первоклассницу, ребенок погиб

«Водитель автомобиля LADA Priora, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на женщину и девочку-первоклассницу. В результате ДТП ребенок погиб на месте, ее мама и водитель автомобиля LADA Priora с травмами доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.



