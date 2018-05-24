В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

Ростовская область

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В Батайске Ростовской области машина сбила женщину и девочку-первоклассницу, ребенок погиб

«Водитель автомобиля LADA Priora, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на женщину и девочку-первоклассницу. В результате ДТП ребенок погиб на месте, ее мама и водитель автомобиля LADA Priora с травмами доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

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