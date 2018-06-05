Тело пропавшей в Новокубанске 13-летней девочки обнаружили в водоеме

Краснодарский край

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Пропавшую в Новокубанске 13-летнюю Ирину Лисовскую местные жители обнаружили в водоеме

«При визуальном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. Телесных повреждений на теле нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела с целью установления точных причин произошедшего.

Как сообщали Юга.ру, девочка пропала 2 июня. Она гостила у бабушки, а вечером отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время. 

Дети Новокубанский район
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