В Новокубанском районе пропала 13-летняя школьница

Полиция и волонтеры Новокубанского района ищут пропавшую 13-летнюю Ирину Лисовскую

Подросток пропал в селе Ковалевском. О поисках девочки ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили,что проводится проверка.

Девочка последние два дня была у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время.