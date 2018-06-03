В Новокубанском районе пропала 13-летняя школьница
Полиция и волонтеры Новокубанского района ищут пропавшую 13-летнюю Ирину Лисовскую
Подросток пропал в селе Ковалевском. О поисках девочки ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили,что проводится проверка.
Девочка последние два дня была у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время.
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