В горах Сочи в вольерный комплекс выпустили леопарда из «Сафари-парка» Геленджика

В честь Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога в вольерном комплексе экоцентра «Лаура» в Сочи впервые появился леопард

Как сообщали Юга.ру, леопарда привезли из «Сафари-парка» Геленджика. Он стал 30‑м в списке питомцев Кавказского биосферного заповедника.

В пресс-службе ФГБУ «Кавказский государственный заповедник» рассказали, что «Сафари-парк» передал леопарда заповеднику в рамках программы сотрудничества по изучению особенностей содержания диких животных в полувольной, приближенной к естественной среде обитания.

«Заповедник начинает большую эколого-просветительскую программу по переднеазиатскому леопарду. Летом планируются выездные лекции и мероприятия в детских лагерях и общественных пространствах в Сочи, а также занятия с детьми всех возрастов на территории вольерного комплекса. В рамках программы сотрудники заповедника расскажут историю переднеазиатского леопарда, подробности биологии вида, поведения леопардов в дикой природе, а также о программе реинтродукции переднеазиатского леопарда, в которой Кавказский заповедника участвует с 2007 года», — добавили в пресс-службе.