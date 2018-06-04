В Сочи в вольерный комплекс выпустят леопарда из «Сафари-парка» Геленджика

В Сочи 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, планируют выпустить в вольерный комплекс «Лаура» трехлетнего леопарда

Его привезут из «Сафари-парка» Геленджика. Леопард станет 30‑м в списке питомцев Кавказского биосферного заповедника. В вольерный комплекс ранее уже выпускали кавказского зубра, оленя и рысь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заповедника.