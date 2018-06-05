В Чечне объявили четыре выходных на Ураза-байрам

Чечня

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Мусульманский праздник Ураза-байрам в Чеченской республике будут отмечать четыре дня

Даты Ураза-байрама ежегодно меняются. В этом году праздник выпал на 15 июня. Так, дни с 13 по 15 июня объявлены в Чечне выходными. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы Чечни Абубакар Эдельгериев.

Ураза-Байрам — один из главных мусульманских праздников, который наступает после завершения священного месяца Рамадана. В этот день принято навещать родственников и друзей, угощать друг друга едой и питьем, обмениваться поздравлениями и приглашать близких в гости. Поститься в этот день нельзя.

Как сообщали Юга.ру, в связи с празднованием Дня России у жителей страны будет шестидневная рабочая неделя и три выходных — с 10 по 12 июня.

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