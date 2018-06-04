Путин подписал закон о контрсанкциях

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее закон одобрили в Совете Федерации, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, первое чтение законопроекта состоялось 15 мая. Инициаторами реформ стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций.

Ко второму чтению из проекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. 

В законе говорится, что президент сможет запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикцией этих стран. Вводится запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных государств.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производят в России.

Владимир Путин Закон
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