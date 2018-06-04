Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях

Ко второму чтению из проекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

В законе говорится, что президент сможет запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикцией этих стран. Вводится запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных государств.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производят в России.