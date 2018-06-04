В Южной Осетии кто-то проник на территорию рыбхозяйства и выпустил фермерскую форель в реку
Фермер из Южной Осетии сообщил, что из его рыбхозяйства выпустили в реку рыбу на 150 тысяч рублей
В УВД Знаурского района поступило сообщение от жителя села Гвертев о том, что в ночь на 2 июня неизвестное лицо незаконно проникло на территорию его фермерского хозяйства и выпустило рыб из бассейна в реку.
Неизвестный проник через металлический забор на территорию хозяйства по разведению рыб, уничтожил часть озерной форели, а другую часть из бассейна выпустил в реку, сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии.
Хозяин оценил ущерб на сумму 150 тыс. рублей. Полиция проводит проверку.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году форель у рыбхозяйств под Сочи массово воровали перелетные цапли.
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