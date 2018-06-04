В Новокубанском районе продолжаются поиски пропавшей девочки
В Новокубанском районе СК продолжает проверку по факту исчезновения 13-летней Ирины Лисовской
Рост пропавшей девочки около 165 см, у нее голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения Лисовская была одета в серую майку, джинсовые шорты и розовые кроссовки.
Следствие просит всех, кому известно, где находится девочка, позвонить по телефонам: 8(861-95) 3-08-52, 8(861) 268-61-76, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, девочка последние два дня была у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время.
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