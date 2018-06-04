В Новокубанском районе продолжаются поиски пропавшей девочки

В Новокубанском районе СК продолжает проверку по факту исчезновения 13-летней Ирины Лисовской

Рост пропавшей девочки около 165 см, у нее голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения Лисовская была одета в серую майку, джинсовые шорты и розовые кроссовки.

Следствие просит всех, кому известно, где находится девочка, позвонить по телефонам: 8(861-95) 3-08-52, 8(861) 268-61-76, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.