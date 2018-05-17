Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста, чтобы он слетал к отцу в Ростов

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, в среду вернулся в Москву из Ростова-на-Дону, куда был отпущен по семейным обстоятельствам

«Сегодня Серебренников прилетел обратно в Москву из Ростова-на-Дону. Следственный комитет разрешил режиссеру поездку в связи с семейными обстоятельствами», — об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Мать Кирилла Серебренникова скончалась 19 февраля в Ростове после тяжелой болезни. У режиссера в Ростове остался отец.

Кирилл Серебренников — художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». В конце августа 2017 года его отправили под домашний арест в Москве.

Как сообщали Юга.ру, Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые выделили в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия режиссера квалифицируют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

16 мая в пресс-службе СК РФ сообщили, что следствие собрало доказательства хищения денежных средств, выделенных АНО «Седьмая студия».