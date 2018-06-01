В Дагестане в армию призвали 13 сотрудников прокуратуры
В Дагестане уволили сотрудников прокуратуры в связи с призывом на военную службу
Всего уволили 13 человек призывного возраста. Некоторые из них уже направлены в войска и примерили военную форму, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
Отмечается, что ведомство отслеживает судьбу каждого из солдат. При необходимости осуществляются контакты.
Как сообщали Юга.ру, в апреле новый прокурор Дагестана уволил шестерых сотрудников, не служивших в армии.
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