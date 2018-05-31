В Кабардино-Бакларии у водителя попавшей в ДТП «Газели» не было лицензии

Стали известны подробности аварии с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

В результате ДТП скончались два человека, еще 14 пострадали. «Газель» ехала по маршруту Куркужин — Нальчик. В республиканском минздраве сообщили, что пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. У водителя микроавтобуса не было лицензии на право перевозки пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает РИА «Новости».