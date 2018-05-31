В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с КамАЗом. Один человек погиб и восемь пострадали

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 31 мая произошла авария с участием пассажирской «Газели» и КамАЗа

Машины столкнулись в районе села Исламей в 7:15. Микроавтобус следовал по маршруту Куркужин — Нальчик. По предварительным данным, пострадали восемь человек, еще один погиб.

На место вызвали спасателей. Они деблокировали машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.