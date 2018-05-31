В Алуште на мужчину завели дело после убийства собаки

В Алуште местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за убийство собаки

В селе Малореченском мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. По данным полиции, 37-летний местный житель был причастен к гибели собаки, принадлежавшей женщине.