В Алуште на мужчину завели дело после убийства собаки

Крым

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В Алуште местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за убийство собаки

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В селе Малореченском мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. По данным полиции, 37-летний местный житель был причастен к гибели собаки, принадлежавшей женщине.

Мужчина рассказал, что около года назад на него пытался напасть похожий пес. Увидев на улице собаку, он решил расправиться с ней, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Крыму.

Животные Полиция
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