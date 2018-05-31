В Алуште на мужчину завели дело после убийства собаки
В Алуште местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за убийство собаки
В селе Малореченском мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. По данным полиции, 37-летний местный житель был причастен к гибели собаки, принадлежавшей женщине.
Мужчина рассказал, что около года назад на него пытался напасть похожий пес. Увидев на улице собаку, он решил расправиться с ней, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Крыму.
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