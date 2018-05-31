В России предложили запретить торговлю сигаретами в Международный день без табака

В Министерстве здравоохранения России предложили ограничить продажу сигарет в Международный день без табака, который отмечают 31 мая

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минздрав направил в регионы письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий каждый год 31 мая. Ведомство предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

В письме также предлагают запретить курение в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни.

По данным Минздрава, употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире.