В России предложили запретить торговлю сигаретами в Международный день без табака

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В Министерстве здравоохранения России предложили ограничить продажу сигарет в Международный день без табака, который отмечают 31 мая

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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минздрав направил в регионы письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий каждый год 31 мая. Ведомство предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

В письме также предлагают запретить курение в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни.

По данным Минздрава, употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире.

Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Табак
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