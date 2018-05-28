Минздрав предложил ежегодно индексировать акцизы на алкоголь и сигареты

Минздрав предложил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10% и 20% в год до 2020 года

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минфина.

По данным издания, Минфин выступает против таких изменений. Ведомства составили таблицу разногласий, и конфликт относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на базе правительства до конца года.

Сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 л спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей. Акциз на 1 тыс. сигарет сейчас — не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды — почти на 26%, до 2671 рубля.