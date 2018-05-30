В Сочи восстановили перекрытое большегрузом движение

Перекрытое большегрузом движение в Лазаревском районе Сочи восстановлено

Как сообщали Юга.ру, вечером 30 мая большегруз занесло за дорожное ограждение, и он полностью перекрыл единственную дорогу из Лазаревского района в Сочи.

Движение полностью восстановили в 20 часов. Сейчас сотрудники УГИБДД вручную регулируют движение, так как пробка на месте ЧП образовалась большая, сообщил порталу Юга.ру источник в ОГИБДД УВД по Сочи.

Причина произошедшего — потеря водителем контроля над управлением транспортным средством, в результате чего грузовик занесло.