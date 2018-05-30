Большегруз перекрыл единственную дорогу из Лазаревского района в Сочи. Его не могут развернуть

На дороге в районе посекла Лоо вечером 30 мая большегруз занесло за дорожное ограждение, он полностью перекрыл дорогу

Эта дорога — единственная, по которой можно въехать в Сочи со стороны Лазаревского района. Там образовалась большая пробка. Уже больше часа грузовик не могут развернуть.

«Водитель объяснил сотрудникам ОГИБДД, что ехал как обычно и вдруг его неожиданно занесло», — рассказал порталу Юга.ру источник в ОГИБДД УВД по Сочи.

В ДТП никто не пострадал.