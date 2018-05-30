В Ингушетии ущерб от разлива нефти оценили в 50 млн рублей

В Ингушетии рассчитали предварительную сумму ущерба сельхозземлям в результате утечки из нефтепровода

Об этом «Интерфаксу» сообщил инспектор земельного надзора управления Россельхознадзора РФ по республике Ильяс Султыгов.

«В результате утечки нефти из поврежденного трубопровода значительно пострадали сельхозугодья в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района республики. По предварительным данным, размер ущерба может составить 50 млн рублей», — рассказал Султыгов.

Инспектор отметил, что размер ущерба в дальнейшем будут уточнять.

Как сообщали Юга.ру, в Малгобекском районе Ингушетии произошла утечка из нефтепровода. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы и направить их в Ставропольский центр лабораторного анализа.