В Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья

Ингушетия

Распечатать

В Малгобекском районе Ингушетии произошла утечка из нефтепровода

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Россельхознадзора по республике. Отмечается, что нефть проливалась из поврежденного трубопровода на земли сельскохозяйственного назначения в селе Аки-Юрт.

Сотрудники Россельхознадзора планируют взять пробы и направить их в Ставропольский центр лабораторного анализа. Это необходимо, чтобы определить ущерб, нанесенный окружающей среде.

Также внесено представление о возбуждении административного дела. Сейчас устанавливают граждан, причастных к происшествию. Уточняется, что местные власти должны ликвидировать утечку нефти и провести рекультивацию загрязненных земель.

Нефть Разлив нефти Россельхознадзор Экология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Следственный комитет отчитался об остановке волны подростковых самоубийств в 2017 году
В Дагестане нашли схрон оружия и боеприпасов убитого боевика
В Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья
В Краснодаре к 1 июля сделают тротуар вдоль Ближнего Западного обхода
Президентом Олимпийского комитета России избран Станислав Поздняков
В Ростове-на-Дону пассажира самолета сняли с рейса из-за сообщения о бомбе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале