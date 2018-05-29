В Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья

В Малгобекском районе Ингушетии произошла утечка из нефтепровода

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Россельхознадзора по республике. Отмечается, что нефть проливалась из поврежденного трубопровода на земли сельскохозяйственного назначения в селе Аки-Юрт.

Сотрудники Россельхознадзора планируют взять пробы и направить их в Ставропольский центр лабораторного анализа. Это необходимо, чтобы определить ущерб, нанесенный окружающей среде.

Также внесено представление о возбуждении административного дела. Сейчас устанавливают граждан, причастных к происшествию. Уточняется, что местные власти должны ликвидировать утечку нефти и провести рекультивацию загрязненных земель.