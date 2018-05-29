Президентом Олимпийского комитета России избран Станислав Поздняков

Олимпийское собрание избрало олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР)

Олимпийское собрание состоялось 29 мая в Москве. По итогам тайного голосования Станислав Поздняков получил поддержку 214 членов комитета, опередив второго кандидата, четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, руководителя общественного совета при Минспорте РФ Александра Попова, который получил 56 голосов.

Поздняков, который с 2016 года был вице-президентом комитета, будет возглавлять ОКР в течение следующих четырех лет.

Станиславу Позднякову 44 года. Четырехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. После окончания спортивной карьеры занимался тренерской работой, входил в состав руководства Федерации фехтования России, в 2016 году стал президентом Европейской конфедерации фехтования.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Поздняков руководил российской делегацией.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая Александр Жуков решил покинуть пост президента ОКР, который он занимал с 2010 года. Решение не участвовать в выборах президента Олимпийского комитета он объяснил загруженностью в качестве первого вице-спикера Госдумы.