Александр Жуков решил не переизбираться на пост президента Олимпийского комитета России

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Александр Жуков заявил, что не будет участвовать в выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР)

Такое решение он объяснил большой загруженностью на посту вице-спикера Госдумы РФ.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе», — говорится в заявлении Жукова.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на олимпийском собрании. Кандидаты на эту должность могут выдвигаться до 14 мая.

Александр Жуков возглавляет Олимпийский комитет России с 2010 года. С 2013 года он является членом Международного олимпийского комитета, сообщает «Интерфакс».

Александр Жуков Олимпийский комитет России
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