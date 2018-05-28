В «Сумме» опровергли арест счетов компании

В группе «Сумма» опровергли информацию об аресте счетов компании в рамках уголовного дела в отношении ее владельца Зиявудина Магомедова

В пресс-службе компании уточнили, что суд арестовал счета некоторых активов «Суммы», счета же самой группы Зиявудина Магомедова не заморожены.

«Счета некоторых активов "Суммы" арестованы уже какое-то время. Счета самой группы "Сумма" не арестованы», — цитирует «Интерфакс» представителя компании.

О счетах каких компаний идет речь не уточняется.

Как сообщали Юга.ру, об аресте счетов группы заявила в суде адвокат Магомедова Виктория Цирюлик.

На заседании рассматривают вопрос о продлении ареста Магомедову. Следствие просит оставить под стражей до 5 августа бизнесмена, его брата Магомеда Магомедова, а также бывшего директора компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова. Также на два месяца продлили срок расследования.

В отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта, в мае им предъявили обвинение.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, «Трансконтейнере», НКХП, «Объединенной зерновой компании». Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

В FESCO и ОЗК заявили, что работают в штатном режиме. Получить комментарий НМТП не удалось. В «Трансконтейнере» заявили, что ситуация с группой «Сумма» на работе компании не отражается.