В Сочи мужчину унесло в море на матрасе

В Сочи спасатели оказали помощь мужчине, которого унесло в море на матрасе

Инцидент произошел у пляжа «Мандарин». Сообщение о случившемся спасатели получили около 17:00. Специалисты МЧС на катере вышли в море и нашли 31-летнего мужчину в 300 метрах от берега. Его подняли на борт и отвезли на берег, медицинская помощь не потребовалась.

Житель Новокубанска рассказал, что с компанией отдыхал на берегу реки Мзымты и его сильным течением унесло в море, сообщает пресс-служба ЮРПСО.