В Сочи мужчину унесло в море на матрасе

Краснодарский край

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В Сочи спасатели оказали помощь мужчине, которого унесло в море на матрасе

Инцидент произошел у пляжа «Мандарин». Сообщение о случившемся спасатели получили около 17:00. Специалисты МЧС на катере вышли в море и нашли 31-летнего мужчину в 300 метрах от берега. Его подняли на борт и отвезли на берег, медицинская помощь не потребовалась.

Житель Новокубанска рассказал, что с компанией отдыхал на берегу реки Мзымты и его сильным течением унесло в море, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Курорты и туризм МЧС Сочи
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