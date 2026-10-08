Пляжи Сочи и Сириуса открыли после двух дней запрета из-за горящего танкера
Власти Сочи и Сириуса открыли пляжи после проверки воды и воздуха
8 октября власти Сочи и федеральной территории «Сириус» сообщили о возобновлении работы пляжей, закрытых из-за пожара на нефтяном танкере. Исследования Роспотребнадзора не выявили загрязнения акватории и воздуха.
Специалисты проверили морскую воду во всех районах курорта и в Сириусе — все показатели соответствуют гигиеническим нормативам, следов нефти и превышений допустимых концентраций веществ не обнаружено.
Мониторинг состояния моря, берега и атмосферного воздуха продолжается.
Напомним, что вечером 6 октября у побережья Сочи в результате атаки БЭК загорелся танкер Aframax Rio. 23 члена экипажа эвакуировали. В этот же день в целях безопасности власти закрыли пляжи и набережные. Днем 7 октября открытое горение на судне потушили.
Как писали Юга.ру, по словам эколога, на танкере у берегов Сочи находится 100 тыс. тонн нефти.