Пляжи Сочи и Сириуса открыли после двух дней запрета из-за горящего танкера

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Власти Сочи и Сириуса открыли пляжи после проверки воды и воздуха

8 октября власти Сочи и федеральной территории «Сириус» сообщили о возобновлении работы пляжей, закрытых из-за пожара на нефтяном танкере. Исследования Роспотребнадзора не выявили загрязнения акватории и воздуха.

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Специалисты проверили морскую воду во всех районах курорта и в Сириусе — все показатели соответствуют гигиеническим нормативам, следов нефти и превышений допустимых концентраций веществ не обнаружено.

Мониторинг состояния моря, берега и атмосферного воздуха продолжается.

Напомним, что вечером 6 октября у побережья Сочи в результате атаки БЭК загорелся танкер Aframax Rio. 23 члена экипажа эвакуировали. В этот же день в целях безопасности власти закрыли пляжи и набережные. Днем 7 октября открытое горение на судне потушили.

Как писали Юга.ру, по словам эколога, на танкере у берегов Сочи находится 100 тыс. тонн нефти.

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