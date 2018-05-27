На Кубани нашли заблудившихся в лесу подростков

Краснодарский край

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В Абинском районе 27 мая нашли двух мальчиков, которые накануне потерялись в лесу

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мальчиков нашла одна из групп волонтеров , передает пресс-служба регионального управления МВД России.

В отношении подростков не совершалось никаких противоправных действий. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время мальчиков передадут сотрудникам полиции.

Как сообщали Юга.ру, накануне вечером два мальчика 14 и 16 лет отпросились у родителей и пошли гулять в лес. Подростки не смогли выбраться оттуда самостоятельно, однако им удалось дозвониться в службу спасения, после чего на поиски вышли сотрудники МЧС, волонтеры, казаки, охотники и около 50 полицейских.

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