В Абинском районе ищут двух мальчиков, которые заблудились в лесу

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с вечера 26 мая ведут поиски двух детей, пропавших без вести

«Мужчина со своим сыном 16 лет и сыном соседа 14 лет поехал в поселок Новый в хутор Сосновая роща погулять в лесу. Подростки вчера вечером отпросились у мужчины и пошли гулять сами. Выбраться из леса самостоятельно им не удалось, так как они заблудились. С помощью сотового телефона они набрали 112. Сам мужчина также обратился в правоохранительные органы, сообщив об исчезновении детей», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Сейчас поисками занимаются сотрудники МЧС, волонтеры и полиция.

Следственный отдел по Абинскому району по факту безвестного исчезновения подростков проводит доследственную проверку.

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