ФК «Краснодар» подписал сербского хавбека Спаича

Футбольный клуб «Краснодар» официально оформил трудовые отношения с 24-летним защитником бельгийского «Андерлехта» Урошем Спаичем

Футболист успешно прошел медобследование и подписал с клубом личный контракт на пять лет — до лета 2023 года, сообщила пресс-служба «быков».

Как сообщали Юга.ру, сербский футболист Урош Спаич является воспитанником футбольной школы «Црвены Звезды». С 15 лет выступал в молодежке белградского клуба. В 17 лет дебютировал в составе основной команды «Црвены Звезды». Позже выступал за сербский «Сопот» и французскую «Тулузу», а в 2016 году пополнил состав «Андерлехта». Регулярно привлекался в юношескую и молодежную сборную Сербии, в 2015 году получил вызов в главную национальной команду.

Сейчас Спаич включен в расширенный состав сборной Сербии для подготовки к ЧМ-2018, который пройдет в России.

Он стал вторым новобранцем команды в межсезонье-2018. Ранее клуб подписал защитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого.