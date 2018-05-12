«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Уфы» Стоцкого
Футбольный клуб «Краснодар» договорился с «Уфой» о трансфере хавбека Дмитрия Стоцкого
После конца сезона-2017/18 28-летний игрок пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт. Все детали трансфера уже согласованы6 сообщили в пресс-службе «Краснодара».
С 2009 по 2014 год Стоцкий выступал в калининградской «Балтике», в 2015-м попортил состав «Уфы». В этом игровом году выступил в 28 официальных матчах, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.
По данным «Спорт-Экспресса», трансфер полузащитника обойдется черно-зеленым примерно в 1,5 млн евро.
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За один тур до конца сезона «Краснодар» с 53 очками идет четвертым в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Уфа» набрала 40 очков и идет шестой. Заключительные матчи чемпионата состоятся 13 мая в 14:00.
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