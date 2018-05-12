«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Уфы» Стоцкого

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с «Уфой» о трансфере хавбека Дмитрия Стоцкого

После конца сезона-2017/18 28-летний игрок пройдет медобследование и подпишет с «быками»  личный контракт. Все детали трансфера уже согласованы6 сообщили в пресс-службе «Краснодара».

С 2009 по 2014 год Стоцкий выступал в калининградской «Балтике», в 2015-м попортил состав «Уфы». В этом игровом году выступил в 28 официальных матчах, в которых забил три гола и  сделал шесть результативных передач.

По данным «Спорт-Экспресса», трансфер полузащитника обойдется черно-зеленым примерно в 1,5 млн евро.

Читайте также:

За один тур до конца сезона «Краснодар» с 53 очками идет четвертым в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Уфа» набрала 40 очков и идет шестой. Заключительные матчи чемпионата состоятся 13 мая в 14:00.

РФПЛ ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Самая пожилая пенсионерка живет в Чечне. Ей 128 лет
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Уфы» Стоцкого
Украина заявила о задержании двух рыбаков российскими пограничниками в Азовском море
Адыгея и Рязанская область заключили соглашение о сотрудничестве
Два человека пострадали при перестрелке на улице Владикавказа
В Крымском районе двух чиновников задержали за попытку продать победу на торгах за 2 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале