«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Уфы» Стоцкого

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с «Уфой» о трансфере хавбека Дмитрия Стоцкого

После конца сезона-2017/18 28-летний игрок пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт. Все детали трансфера уже согласованы6 сообщили в пресс-службе «Краснодара».

С 2009 по 2014 год Стоцкий выступал в калининградской «Балтике», в 2015-м попортил состав «Уфы». В этом игровом году выступил в 28 официальных матчах, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.

По данным «Спорт-Экспресса», трансфер полузащитника обойдется черно-зеленым примерно в 1,5 млн евро.