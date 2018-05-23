«Краснодар» договорился с «Андерлехтом» о трансфере защитника Спаича

Краснодарский край

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Состав футбольного клуба «Краснодар» пополнит сербский хавбек Урош Спаич

«Быки» согласовали детали трансфера с бельгийским «Андерлехтом». В ближайшее время 25-летний центральный защитник пройдет медицинское обследование, а затем подпишет личный контракт с «Краснодаром», сообщает пресс-служба клуба.

Сербский футболист Урош Спаич является воспитанником футбольной школы «Црвены Звезды». С 15 лет выступал в молодежке белградского клуба. В 17 лет дебютировал в сосаве основной команды «Црвены Звезды». Позже выступал за сербский «Сопот» и французскую «Тулузу», а в 2016 году пополнил состав «Андерлехта».

Регулярно привлекался в юношескую и молодежную сборную Сербии, в 2015 году получил вызов в главную национальной команду.

Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона-2017/18 состав «Краснодара» покинул шведский защитник Андреас Гранквист.

ФК «Краснодар» Футбол

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