«Краснодар» договорился с «Андерлехтом» о трансфере защитника Спаича

Состав футбольного клуба «Краснодар» пополнит сербский хавбек Урош Спаич

«Быки» согласовали детали трансфера с бельгийским «Андерлехтом». В ближайшее время 25-летний центральный защитник пройдет медицинское обследование, а затем подпишет личный контракт с «Краснодаром», сообщает пресс-служба клуба.

Сербский футболист Урош Спаич является воспитанником футбольной школы «Црвены Звезды». С 15 лет выступал в молодежке белградского клуба. В 17 лет дебютировал в сосаве основной команды «Црвены Звезды». Позже выступал за сербский «Сопот» и французскую «Тулузу», а в 2016 году пополнил состав «Андерлехта».

Регулярно привлекался в юношескую и молодежную сборную Сербии, в 2015 году получил вызов в главную национальной команду.

Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона-2017/18 состав «Краснодара» покинул шведский защитник Андреас Гранквист.