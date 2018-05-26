СК подтвердил задержание только одной подозреваемой в убийстве торговцев золотом

По уточненным данным, одна жительница Ингушетии задержана по подозрению в двойном убийстве. Ее соучастник — в розыске

Как сообщали Юга.ру, 17 мая в районе новостроек в Назрани нашли тело жителя села Экажево Амирхана Санталиева с огнестрельными ранениями. Позднее неподалеку от железнодорожных путей в селе Майском Северной Осетии обнаружили и тело его супруги Заремы.

Ранее появилась информация, что по подозрению в убийстве оперативники задержали двух девушек, одна из которых якобы задолжала Санталиевой крупную сумму.

В следственных органах уточнили, что супруги вместе выехали из дома на машине 16 мая. На следующий день нашли тело 49-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, 20 мая — тело его 50-летней жены с аналогичным ранением. Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

«Установлен круг подозреваемых, одна из которых — 26-летняя жительница республики — задержана. По ходатайству следствия в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй подозреваемый в совершении преступления — 41-летний местный житель скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск», — сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ранее призвал жителей республики содействовать в поимке злоумышленников.